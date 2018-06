A discussão sobre o acesso a armas nos Estados Unidos está subordinada a uma disputa maior, que divide o país: a solução dos problemas da segurança, da economia, da saúde etc, está nas mãos do indivíduo ou do Estado? Republicanos e democratas se aferram a suas posições como parte de sua identidade. Todo o resto é consequência. Nem mesmo os fatos importam.

