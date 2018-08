O que mata uma democracia?

Democracias não morrem mais nas mãos de militares golpistas, como antes, mas de demagogos autoritários eleitos nas urnas. Antes de se eleger, eles avisam o que vão fazer. Vencem com a ajuda de democratas e da elite, que se iludem achando que com essa aliança derrotarão seus adversários e conseguirão manipular seu exótico aliado. Mas ocorre o contrário. De acordo com o cientista político americano Steven Levitsky, é o caso de Trump e pode vir a ser o de Bolsonaro.

