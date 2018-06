Estou voltando de um giro de três semanas pela China, Coreias do Norte e do Sul e Cingapura. Foi desconcertante assistir, da Ásia, à breve “venezuelização” do Brasil: caos, desabastecimento, flerte com o precipício. Com exceção da Coreia do Norte – que, no entanto, pode estar dando os primeiros passos nessa direção –, os países por que passei estão, em estágios diversos, com erros e acertos, organizados para dar prosperidade aos seus povos.

