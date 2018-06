A terra arrasada deixada pela corrupção pode ter alguma utilidade, se os brasileiros mudarem sua percepção do papel do Estado e das empresas no capitalismo. Há uma correlação entre a cultura de corrupção e o sistema protecionista e intervencionista adotado no Brasil. O protecionismo de Trump abre oportunidades para o Brasil se inserir no Pacífico e estreitar a parceria com o México.

