Ao atacar a Síria, Trump tem o incentivo político extra de distanciar-se de Putin, para tentar recuperar a credibilidade perdida em razão das suspeitas sobre suas relações com a Rússia. Como sempre, razões políticas de ordem interna, combinadas com a fluidez incontrolável dos acontecimentos no terreno, determinarão os rumos desse conflito.

