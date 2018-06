Peru, um país que aprendeu com seus erros

Ao longo de 26 anos, presidentes de centro-direita e de centro-esquerda têm se alternado no Peru, aperfeiçoando continuamente um modelo econômico bem-sucedido, baseado no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e das metas de inflação, numa sólida regulação do setor de mineração que atrai o capital externo e em acordos comerciais. A apertada eleição do economista Pedro Pablo Kuczynski, no dia 7, assegura a continuidade desse modelo, que no entanto também não seria rompido por sua rival, Keiko Fujimori. A disputa foi em torno do legado de seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori.

