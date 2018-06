A política externa de Donald Trump obteve seu primeiro ganho visível no fim de semana passado, com a suspensão, pela China, da importação de carvão da Coreia do Norte. Uma Coreia do Norte ainda mais faminta e isolada é ainda mais perigosa. Resta saber se um Trump bem-sucedido em suas táticas de pressão se torna mais pacífico ou mais agressivo.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão.