De Olho No Mundo 16 de Maio

Abrimos o programa com o encontro de dois gigantes e adversários regionais, China e Índia. O Primeiro-Ministro Narenda Modi, em visita a Pequim, disse que cabe ao governo chinês tratar dos agravos da Índia. China e Índia têm tensões de fronteira e a relação da China com o tradicional inimigo da Índia, o Paquistão, é outra fonte de dissabor para o governo indiano. Os dois países anunciaram vários acordos de cooperação econômica.

Andrei Netto e Jamil Chade debatem a crise crise dos migrantes asiáticos. A ONU estima que há 6 mil migrantes à deriva no mar no Sudeste da Ásia. A União Europeia pretende fazer uma intervenção terrestre na Líbia para evitar o embarque de migrantes africanos no Mar Mediterrâneo coordenado por traficantes, o que, na prática, configura uma invasão territorial. É difícil imaginar, lembra Andrei Netto, que a Rússia vote no Conselho de Segurança da ONU a favor mais uma intervenção na Líbia.

A decisão do Papa Francisco de reconhecer a Palestina confirma, não só a preocupação do Vaticano com os direitos de quatro milhões de palestinos, como a intenção da Igreja Católica de proteger as populações cristãs no Oriente Médio.

A versão oficial do ataque espetacular que resultou na morte de Osama bin Laden, o líder da Al Qaeda e responsável pelos atentados do 11 de setembro, foi questionada numa reportagem bomba por Seymour Hersh, um ganhador do Prêmio Pulitzer, conhecido por cinquenta anos de jornalismo investigativo. A Casa Branca desmente a versão de Hersh. O jornalista afirma, neste texto publicado numa revista britânica, que o Paquistão, não só sabia do ataque de maio de 2011 em Abbottabad, como mantinha bin Laden sob prisão domiciliar. O esconderijo de bin Laden, ao contrário da versão da Casa Branca, diz Hersh, apoiado por outros jornalistas, teria sido revelado por um desertor do serviço de inteligência paquistanês que teria fugido do país sobre proteção da CIA. Ainda que a reportagem de Hersh seja desmentida em vários detalhes, ela lança dúvida sobre o relato triunfal que foi reproduzido no filme A Hora Mais Escura.

A guerra no Iraque, oito anos depois de inviabilizar a candidatura da então senadora Hillary Clinton, que votou a favor da invasão, continua a assombrar aspirantes políticos americanos. Jeb Bush, irmão do ex-presidente George W. Bush, teve que voltar atrás de uma afirmação anterior e disse que não teria invadido o Iraque se soubesse então o que sabe agora.

O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, criticou o PT em Nova York, onde recebeu, o prêmio Homem do Ano da Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos junto com o ex-presidente americano Bill Clinton. Pela primeira vez, em mais de quatro décadas de história do prêmio, os ganhadores não foram congratulados pelo Palácio do Planalto.

O recorde registrado pela pintura Les Femmes d’Alger, de Pablo Picasso, leiloada em Nova York por US$179 milhões, revela mais sobre a desigualdade econômica do que sobre o valor artístico da obra individual.

Nova York vai se despedir de um comediante e apresentador que lançou uma longa sombra sobre a programação de TV do fim de noite, inspirou toda uma geração de comediantes e cópias, no exterior, de seu programa que sai do ar depois de 33 anos, na quarta feira, 20 de maio. Os últimos episódios de David Letterman têm sido um desfile de celebridades emocionadas com a despedida, como o ator George Clooney, que se algemou ao apresentador do talk show.

O De Olho No Mundo se despede com a morte do músico de blues B.B. King lenda do blues e grande responsável pela travessia do gênero musical da cultura negra para o mainstream da música popular. B.B.King morreu aos 89 anos em casa, em Las Vegas. Sua carreira foi marcada pela força das apresentações ao vivo. A revista Rolling Stone escolheu cinco grande momentos de B.B.King em performance.

Ao vivo no Regal (1965)

Ao vivo na prisão de Cook Cook County (1971)

Ao vivo no Japão (1971)

B.B.King e Bobby Bland, Juntos pela primeira vez (1971)

The Thrill is Gone – ao vivo na África, 1974