De Olho No Mundo 20 de junho

Abrimos o programa com a surpresa e a repercussão das prisões na nova fase da operação Lava Jato. Falamos do massacre na igreja histórica de Charleston, na Carolina do Sul, do acirramento da crise que pode levar à saída da Grécia da zona do Euro, da continuação da crise na Fifa e da encíclica do Papa Francisco sobre o clima.

Lava Jato

De Genebra, Jamil Chade, gravou o programa fazendo plantão na porta de Bernardo Freyburghaus, acusado de ser operador das propinas da Odebrecht, que colocou tapumes no seu abastado apartamento de US$ 3.5 milhões à beira do Rio Ródano, de pois de negar, há dois meses, que conhecesse qualquer um dos presos hoje.

Apontado nas delações premiadas da Lava Jato como o encarregado de abrir contas na Suíça, Freyburghaus se mudou para Genebra, depois de fechar seu escritório no Rio. Jamil lembra do primeiro encontro com Freyburghaus: “A única coisa que fez foi xingar, e disse que não conhecia ninguém entre os indiciados.” Andrei Netto comenta que, na Europa, observadores não se surpreenderam com o envolvimento da construtora Odebrecht. A imprensa internacional repercutiu a prisão dos presidentes das Odebrecht e Andrade Gutierrez como um sinal de aperto do cerco de investigadores sobre políticos brasileiros.

Massacre em Charleston

O assassino de 9 membros da histórica igreja foi indiciado na sexta-feira, depois de ouvir, em circuito fechado, as vozes de parentes das vítimas que executou em Charleston, na Carolina do Norte. Um a um, os parentes foram explicando sua dor e dizendo que perdoavam o assassino.

Debatemos a qualificação do massacre, investigado no momento em duas instâncias federais como “crime de ódio” e perguntamos o que distingue o ataque bem planejado contra um grupo de uma ação terrorista. O presidente Obama não hesitou em mencionar a facilidade do acesso às armas de fogo e lembrou que a frequência dos massacres americanos não se repete em outros países desenvolvidos.

O massacre provocou uma onda de protestos contra a bandeira dos confederados, reminiscente dos Estados Unidos escravagista, que ainda tremula na sede do governo da Carolina do Sul. A bandeira voltou a aparecer em vários estados sulistas como forma de resistência ao movimento por direitos civis na década de 60 e, no ano 2000, a Carolina do Sul passou uma lei de Herança Histórica que proíbe a remoção da bandeira de um monumento a soldados que lutaram na Guerra Civil na segunda metade do século 19. Cresce o movimento para extinguir este símbolo de intolerância e dominação racial.

Grécia

Discutimos o colapso aparentemente inevitável das negociações do governo de Alexis Tsipras com os credores da Grécia. O Primeiro Ministro grego, diz Andrei Netto, parece ter desistido de negociar com os técnicos e esperar uma decisão política de última hora com líderes como Angela Merkel e François Hollande. Andrei lembra que cobriu as consequências do programa de austeridade grego durante cinco anos mas não dúvida que, no momento, o governo Tsipras leva a Grécia para o desastre. Conversamos sobre a aparente fala de planejamento, por parte da Grécia e também da União Europeia, para um momento seguinte à possível saída da Grécia da zona do Euro. Risco de grande descontentamento social entre os gregos e incerteza sobre a longevidade da União são apenas dois cenários instáveis.

Fifa

Novas revelações sobre a Fifa: Jamil Chade destaca, além das contradições de Ricardo Teixeira,a contratação de advogados norte-americanos por Joseph Blatter e Jerôme Valcke. Valcke, o Secretário-Geral da Fifa, segundo Jamil Chade, recebeu dinheiro da consultoria de uma amiga de Teixeira para assessorar a CBF ao mesmo tempo em que recebia saleiro da Fifa.

Papa e clima

Conversamos sobre a repercussão da encíclica Laudato Si’ (Louvado Seja) do Papa Francisco sobre a importância da preservação do meio ambiente. Além da satisfação evidente entre cientistas do clima, a encíclica do líder religioso mais conhecido do mundo tem o potencial de atrair milhões de pessoas que não haviam feito a conexão entre a saúde do planeta e e busca por aperfeiçoamento espiritual. Infelizmente, proeminentes católicos norte-americanos como o candidato a presidente Jeb Bush tentaram se afastar da encíclica como um documento que politiza a atuação da igreja.

Telefone com fio

O correspondente do Estado em Paris, Andrei Netto, de passagem por Moscou, gravou a sua participação no De Olho No Mundo do telefone do apartamento em que se hospeda e decidiu fotografar o aparelho, para o caso de duvidarmos da descrição em viva voz.

Jon Batiste & Stay Human

Para encerrar a semana traumática do massacre em Charleston, nos despedimos com a música de Jon Batiste, de Nova Orleans, líder do grupo Stay Human, que se apresenta em Manhattan na semana que vem. Batiste é conhecido por sua convicção no poder social da música, faz aparições com a banda em ruas de cidades – as “love riots”. Esta aconteceu há poucos dias no Brooklyn, em Nova York.

A partir de setembro, Jon Batiste será o músico residente no talk show de Stephen Colbert, que substitui David Letterman na rede CBS.