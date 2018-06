De Olho No Mundo de 22 de agosto

Ouça o De Olho No Mundo online aqui ou ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 19h, 92,9 FM com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães.

IMIGRANTES

A semana terminou com países europeus fechando mais portas para deter o fluxo da imigração. Grã-Bretanha e França instalaram um centro de comando no porto francês de Calais. Andrei Netto lembra que, há pelo menos dez anos, a política de imigração na União Europeia é de contenção, de medidas de segurança navais e nas fronteiras, não a absorção do imigrante e adaptação da força de trabalho. Na sexta-feira, o momento mais intenso da crise foi a reação da polícia da Macedônia, na chamada rota dos Balcãs, de refugiados que passaram pela Turquia e tentam acesso à Europa Central e Ocidental. Conversamos sobre a definição do status dos imigrantes. Jamil Chade diz que, se a maioria vem da Síria, só podem ser classificados de refugiados de um conflito , o que obrigaria a União Europeia a recebê-los.

GRÉCIA – RENÚNCIA DE TSIPRAS

Falamos da Grécia como o exemplo de um país onde um partido de esquerda chega ao poder como reação à crise de endividamento e decide continuar negociando com os poderes identificados como os que produziram o status quo. Ao renunciar ao cargo e convocar eleições que tem chances de ganhar, Alexis Tsipras se afasta da esquerda radical que o elegeu e parece percorrer um caminho que talvez os brasileiros conheçam bem.

GRÃ-BRETANHA TRABALHISTAS

O mais provável próximo líder dos trabalhistas britânicos divide tanto o partido que o ex-primeiro-ministro Tony Blair tomou a decisão incomum de escrever um editorial contra ele, afirmando: “Mesmo se você me detesta,” não vote em Jeremy Corbyn. Andrei Netto destaca que a emergência de um candidato de esquerda entre os trabalhistas foi um processo iniciado no final da era Blair.

CHINA E BRICS

Conversamos sobre a desaceleração da economia chinesa e seus efeitos em economias como a do Brasil. O crescimento econômico da China vai sendo desacelerado. Se o crescimento linear que vimos nas últimas décadas será revisto, a dependência do mercado chinês – 80 países têm a China como o principal destino das suas exportações – se torna um desafio para países como o Brasil. Andrei Netto comenta que nenhum país vira potência global a bordo de um boom de exportação, sem enfrentar as próprias mazelas e ter políticas macroeconômicas.

JIMMY CARTER EXPLICA SUA AGONIA

O ex-presidente americano (1977-1981) detalhou, na quinta-feira, o curso de tratamento para um cêncer que se espalhou por seu cérebro. A semanas de completar 91 anos, Jimmy Carter, que se tornou o exemplo de trabalho humanitário e compostura pós-presidência nos Estados Unidos, se revela sereno sobre o que está por vir.

CBF – CPI

Nosso correspondente Jamil Chade foi ouvido no começo da CPI do futebol convocada pelo senador Romário (PSB-RJ) e seu depoimento contribuiu para a decisão de pedir a quebra do sigilo bancário do atual presidente da CBF Marco Polo Del Nero. Jamil Chade explica os rumos possíveis da CPI.

KATRINA 10 ANOS

New Orleans marca o décimo aniversário do furacão que matou mais de 1800 pessoas e mudou o destino da cidade que é referência da cultura americana. Pedimos à diretora Luisa Dantas, responsável pelo projeto Terra da Oportunidade um comentário sobre a cidade para onde ela se mudou com o objetivo de documentar a vida pós-Katrina.