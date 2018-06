De Olho No Mundo – Edição de 18 de abril

Ouça o De Olho No Mundo ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 20 h, 92,9 FM ou on-line aqui, com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães.

A crise dos imigrantes que arriscam a vida em embarcações precárias, na tentativa de cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar aos países europeus, abre o programa. A polícia italiana revelou que um grupo de imigrantes muçulmanos lançou ao mar 12 cristãos a bordo de um barco que partiu da Líbia. Andrei Netto comenta a enorme dificuldade de estancar o fluxo de imigrantes em países como a Líbia. Jamil Chade fala da falta de coordenação entre os países europeus mais poupados pela onda de imigrantes e países como a Itália, que, por sua localização geográfica, estão mais vulneráveis, arcando com a maior parte das operações de salvamento e abrigo, embora seu território não seja necessariamente o destino final dos africanos.

A imigração ilegal, comento de Nova York, é um tema central da disputa presidencial norte-americana de 2016 que, na última semana, foi engrossada com o anúncio da candidatura de Marco Rubio, um senador pelo Estado da Florida, cujos pais imigraram de Cuba em 1956. Relativamente inexperiente, aos 43 anos, Rubio tem carisma e trânsito entre o importante eleitorado latino de seu estado, mas dificilmente terá a seu dispor a mmáquina de financiamento eleitoral de adversários como Jeb Bush, seu mentor, ex-governador da Florida e o irmão mais moço de George W. Bush.

Mas nada se compara em impacto, até o momento, da esperada candidatura de Hillary Clinton, anunciada com um curto vídeo no domingo, 12 de abril. A ex-Secretária de Estado, ex-senadora e ex-primeira dama passou ao largo da imprensa política e se anunciou candidata num vídeo de pouco mais de 2 minutos em que só aparece depois de um minuto e meio.

A estratégia de Hillary Clinton é explicar, com mais humildade do que fez em 2008, por que os americanos devem torna-la a primeira mulher a ocupar a Casa Branca. Um dos temas inevitáveis de qualquer Democrata aspirante à presidência na próxima eleição é a questão da desigualdade, depois de anos de recuperação econômica que não surtiu o efeito esperado pela classe média.

Jamil Chade comenta a previsão do Fundo Monetário Internacional, que revisou para baixo a perspectiva de crescimento potencial do Brasil, de 3% para 2.5% . Na sexta-feira, a Diretora Geral do FMI, Christine Lagarde, apresentou uma Agenda Global de Política para os próximos seis meses em que recomenda ao Brasil ir além do ajuste fiscal e fazer reformas econômicas estruturais. Debatemos a polarização política tanto na Europa quanto no Brasil, com o surgimento de grupos que propõem o chamado estado mínimo como alternativa ao populismo de esquerda e aparelhamento do estado atribuído ao Partido dos Trabalhadores.

No segmento cultural, conversamos sobre um marco na indústria fonográfica com a revelação de que vendas de música em formato digital ultrapassaram, pela primeira vez, em 2014, as vendas físicas de gravações.

Andrei Netto examina a lista de filmes que serão exibidos no Festival de Cannes, o maior do mundo, que este ano não inclui nenhum filme do Brasil. O Festival vai ter uma homenagem especial à atriz Ingrid Bergman. Entre os destaques que comentamos, o filme Carol, de Todd Haynes, com Cate Blanchett e Rooney Mara; Macbeth, de Justin Kurzel e Youth, de Paolo Sorrentino. Aqui, o trailer de Youth.

O De Olho No Mundo se despede com o anúncio de que Caetano Veloso e Gilberto Gil vão se reunir na nova edição do Festival de Montreux, na Suíça, em julho. Depois do impacto com morte do lendário fundador do festival, Claude Nobs, em 2013, o evento conseguiu se reinventar e se manter relevante. A seguir, algumas apresentações de músicos brasileiros ao longo de quase quatro décadas em Montreux.