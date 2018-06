De Olho No Mundo especial Fifa 30 de Maio

Ouça o De Olho No Mundo online aqui ou ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 20 h, 92,9 FM com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães.

A investigação criminal de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro na Fifa e a reeleição de Sepp Blatter abrem o programa deste fim de semana que é todo dedicado ao tema. O correspondente Jamil Chade passou a semana acompanhando a crise de Zurique, onde os 209 membros da Fifa estavam reunidos num congresso, quando foram surpreendidos surpreendidos pela prisão de 7 dos dirigentes da organização, entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, de 83 anos.

Jamil Chade conta os bastidores de uma semana tensa e lembra seus contatos com alguns dos implicados na investigação iniciada há três anos por promotores federais americanos no Brooklyn. Eles eram liderados pela promotora Loretta Lynch, que acaba de assumir o cargo de Ministra da Justiça do governo Obama. O principal delator que permitiu a coleta de provas na investigação criminal é Chuck Blazer, ex-dirigente da Fifa que foi expulso da organização em 2013. Discutimos a repercussão da crise na Fifa na Europa. O Primeiro Ministro David Cameron pediu a renúncia de Sepp Blatter. Apesar de ter sido reeleito para um quinto mandato na sexta-feira, 29, a liderança de Blatter está sendo abertamente desafiada na Europa e nos Estados Unidos.

O presidente russo Vladimir Putin denunciou o que chama de interferência americana na Fifa mas omitiu o fato de que a investigação criminal sobre a escolha da Rússia e de Qatar como sedes das próximas duas Copas, em 2018 e 2022, é iniciativa da justiça suíça.

Os promotores americanos usaram como fonte o trabalho do jornalista investigativo britânico Andrew Jennings, de 71 anos, que escreveu o livro Jogo Sujo – O Mundo Secreto da Fifa. Jennings estava em Zurique durante a semana mas Sepp Blatter o considera um inimigo e já o expulsou da sede da Fifa.

A pressão sobre os grandes patrocinadores da Fifa, especialmente as corporações com sede nos Estados Unidos como a Nike, patrocinadora da seleção brasileira, é um outro aspecto da crise iniciada com a investigação criminal.

O De Olho No Mundo se despede com o cinquentenário da série Concertos no Parque, da orquestra Filarmônica de Nova York. O primeiro concerto, no verão de 1965, apresentou a Nona Sinfonia de Beethoven e reuniu 70 mil pessoas no gramado do Central Park, o maior público num evento musical na cidade até então. No ano seguinte, o lendário maestro Leonard Bernstein regeu a Filarmônica no parque diante de 90 mil pessoas, com o jazzista Benny Goodman como convidado. A temporada deste verão começa no dia 17 de junho e o solista convidado é o violinista Joshua Bell.