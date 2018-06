Os Imperdoáveis: Família de Clint Eastwood em Reality Show

“Dizem que os casamentos são feitos no Paraíso. Mas os relâmpagos e as trovoadas também são.” Palavras de Clint Eastwood

Clint Eastwood em Os Imperdoáveis (Unforgiven) Foto: Divulgação



Go ahead, make my day e me diga que não é verdade.

A família de Clint Eastwood vai estrear num reality show. Com parentes como estes, quem precisa de inimigos com quem duelar ao pôr do sol?

O anúncio foi feito hoje pela rede E!, morada de grandes protagonistas da cultura contemporânea como a família Kardashian.

O novo programa vai se chamar “Mrs. Eastwood & Company” e começa a ser exibido no dia 20 de maio, numa temporada inicial de 10 episódios. Dina Eastwood, nascida Ruiz, casou-se com Eastwood depois que foi à casa do diretor e ator entrevistá-lo para uma estação local da Califórnia. Eles tiveram uma filha Morgan, hoje com 15 anos, que vai participar do reality show junto com a irmã mais velha, Francesca, de 18 anos, filha de Clint Eastwood com a atriz Frances Fisher.

Para completar o elenco teremos, não os cinco outros filhos de Eastwood com três mulheres, mas o sexteto vocal Overtone, que Dina descobriu em Johanesburgo, África do Sul, quando o marido filmava Invictus. Hoje ela atua como agente dos rapazes. Quandos punhados de dólares teriam convencido a família de um homem que fez da postura monossilábica uma arte?

Clint Eastwood, que completa 82 anos em maio, deve fazer aparições esporádicas no reality show. O programa vai ser filmado em Los Angeles e na pitoresca Carmel , a ultra-afluente cidade de 3.500 habitantes da qual Eastwood já foi prefeito, pelo Partido Republicano. Acabo de chegar de lá e o índice de esnobismo por partícula atmosférica local me faz desconfiar que há socialites gritando para suas empregadas latinas ilegais: Meus sais!

Em uma das mais memoráveis cenas de Três Homens em Conflito, Eastwood diz: “Neste mundo, há dois tipos de gente, meu amigo. Os que têm armas carregadas e os que cavam. Você cava.”

Clint, você trocou de time?

A paz de Carmel ameaçada pelo clã Eastwood (Foto: Lúcia Guimarães)