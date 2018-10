Alvo de pacote suspeito, Robert De Niro pede aos americanos que votem nas eleições legislativas

O ator americano Robert De Niro, destinatário de um dos pacotes com explosivos enviados a críticos do governo do presidente Donald Trump, pediu aos compatriotas que votem nas eleições legislativas do dia 6 de novembro. Em comunicado enviado à imprensa, o artista de 75 anos afirmou: “Há algo mais poderoso do que as bombas, e isso é o seu voto”. No texto, De Niro ressalta que “as pessoas DEVEM votar”.

O apelo do ator ocorre pouco mais de dez dias antes das eleições legislativas para cargos na Câmara e no Senado dos EUA. Atualmente dominado pelo Partido Republicano, de Trump, o Congresso pode ter uma virada após a votação do dia 6, já que as pesquisas mais recentes indicam liderança de candidatos democratas em vários Estados.

Na quinta-feira, 25, um pacote com bomba caseira foi enviado à TriBeCa Productions, produtora co-fundada por Robert De Niro, com sede em Nova York. O embrulho era destinado ao ator e foi interceptado por um segurança e desativado por um esquadrão antibombas antes de atingir o alvo. “Agradeço a Deus por ninguém ter sido ferido e agradeço aos bravos membros das forças de segurança por nos protegerem”, afirma o artista no comunicado.

Além do astro de Hollywood, pacotes similares foram enviados a outros opositores de Trump, como o ex-presidente Barack Obama e a ex-candidata à Casa Branca Hillary Clinton. Nesta sexta, um suspeito identificado como Cesar Sayoc, de 56 anos, foi preso por conexão ao ataque.

Desde as eleições de 2016, Robert De Niro é crítico ferrenho do presidente americano. Em junho, durante a entrega dos prêmios Tony, destinado à indústria do teatro americano, o ator iniciou seu discurso com as palavras “Fuck Trump”. No mês anterior, disse que se o presidente entrasse em um de seus restaurantes, sairia na hora.

Já o chefe de Estado, em resposta às críticas de De Niro, disse que o ator ficou “abestalhado” por conta das pancadas que levou durante as filmagens de Touro Indomável, de 1982. /AFP