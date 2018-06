Diante da onda de frio extremo nos EUA, Trump ironiza ‘o bom e velho’ aquecimento global

WASHINGTON – O presidente dos EUA, Donald Trump, ironizou na quinta-feira 28 o aquecimento global, enquanto o norte do país passa por uma onda de frio extremo com temperaturas de até -40°C.

“No leste, pode ser a véspera de ano-novo mais fria já registrada. Talvez possamos usar um pouco do bom e velho aquecimento global pelo qual nosso país, e não outros países, iria pagar trilhões de dólares para se proteger. Agasalhem-se!”, disse o presidente em sua conta no Twitter.

O magnata de 71 anos sempre foi cético com relação às mudanças climáticas, chegando a afirmar, antes de ser presidente, que se tratava de uma “invenção” da China.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!