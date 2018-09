Em livro, atriz pornô descreve detalhes de sexo com Trump

A atriz pornô Stormy Daniels, que assegura ter tido um breve romance com Donald Trump em 2006, afirma em um livro que o sexo com o presidente foi o “menos impressionante” de sua vida, informou nesta terça-feira, 18, o jornal britânico The Guardian.

Em seu livro Full disclosure, que será publicado no dia 2, Stormy, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, também descreve os genitais de Trump e os compara com Toad, um personagem do videogame Mario Kart que tem cabeça de cogumelo, informou o veículo.

The Guardian afirmou que obteve uma cópia do livro, que será publicado a um mês das eleições de meio mandato de 6 de novembro nos Estados Unidos.

Trump nega ter se relacionado com Stephanie, mas seu advogado Michael Cohen se declarou culpado de violar as regras de financiamento eleitoral, e revelou que pouco antes das eleições presidenciais de 2016 pagou a ela US$ 130 mil para comprar seu silêncio sobre o caso.

Stephanie, de 39 anos, que coopera com a Justiça na investigação, assegura que teve um encontro sexual com Trump em Lake Tahoe, Califórnia, durante um torneio de golfe em 2006, poucos meses depois de a mulher do bilionário, Melania, ter dado à luz seu filho, Barron.

No livro, a atriz afirma que o caso com o atual presidente começou quando um de seus guarda-costas a convidou para jantar com o famoso empreendedor imobiliário e apresentador do programa de televisão O aprendiz. A noite terminou na cobertura de Trump.

“Pode ter sido o sexo menos impressionante que eu tive em minha vida, mas claramente ele não compartilhou essa opinião”, escreve Daniels, que diz que logo se sentiu enojada com o caso.

A atriz pornô relata que manteve contato com Trump no ano seguinte com a esperança de participar de seu programa de televisão.

Além disso, diz que Trump lhe ofereceu uma vaga no programa e até sugeriu que ele poderia trapacear para ficar no programa por mais episódios.

No livro, Stephanie fala sobre sua descrença em 2016 de que Trump pudesse se tornar presidente e como a vitória foi uma incrível surpresa para ela. “Isso nunca vai acontecer, eu diria. Ele nem quer ser presidente.”

Michael Avenatti, advogado dela, tuitou após o artigo do Guardian que “a coisa mais importante (sobre o livro) não é a descrição de seu relacionamento sexual com Trump”.

“Em vez disso, é a descrição de sua vida e seu papel como uma mulher moderna, sem medo de dizer a verdade diante do poder”, afirmou.

Segundo o site da rede de livrarias Barnes and Noble, a editora do livro é a St. Martin’s Press, subsidiária da gigante Macmillan.

St. Martin’s não respondeu às ligações da France-Presse para comentar as informações. / AFP