Em provocação a Trump, fotógrafo de Obama lembra quando ex-presidente recebeu astro da NBA

O fotógrafo do ex-presidente americano Barack Obama, Pete Souza, que ficou conhecido também por continuar postando fotos do democrata que fazem sutis críticas e contrapartidas a situações ou fatos com o atual presidente Donal Trump, agiu de novo. No sábado de manhã, ele postou em sua conta no Instagram uma foto do ex-presidente com a estrela do Golden State Warriors Steph Curry, pivô de uma recente polêmica entre Trump e atletas americanos.

“Presidente Obama com Steph Curry no ano passado na Casa Branca. O presidente estava ‘ajudando’ Steph com seu lançamento”, Souza legendou a foto.

President Obama with Steph Curry last year at the White House. The President was "helping" Steph with his jump shot release. A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Sep 23, 2017 at 6:42am PDT

O fotógrafo postou a imagem de Obama algumas horas depois de Trump “desconvidar” Curry, pelo Twitter, para visitá-lo. Nos Estados Unidos, há a tradição de os campeões das principais ligas do país (basquete, hóquei, beisebol e futebol americano) irem a Washington para um encontro com o presidente. Mas na sexta-feira, Curry admitiu que, se dependesse dele, o Warriors não visitaria Trump na Casa Branca.

“Eu não quero ir. Isso faz parte do que eu acredito. Não se trata apenas de ir à Casa Branca, seria apenas uma conversa rápida, mas trata-se da organização, do time. É difícil dizer, porque não sei o que vamos fazer, mas minha crença continua a mesma”, declarou o armador, na sexta-feira.

Motivado pelas declarações de Curry, que considerou ‘hesitantes’, o político anunciou o cancelamento do convite ao Golden State Warriors para conhecer a Casa Branca. “Ir à Casa Branca é considerado uma grande honra para um time campeão. Stephen Curry está hesitando e, portanto, o convite está cancelado”, escreveu Trump em sua página no Twitter.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de setembro de 2017

Desde a eleição de Trump, diversos profissionais de vários esportes manifestaram-se contra a visita à Casa Branca. O Chicago Cubs, campeão da última temporada da MLB, chegou a antecipar a ida a Washington para evitar o encontro com o polêmico presidente e, assim, ser recebido por Obama, ainda no ano passado.

Curry não foi o único jogador do Warriors a escancarar seu desejo de não encontrar Trump. O astro Kevin Durant também entoou as palavras do armador. “Será difícil mudar minha cabeça (em relação à visita), mas vamos falar sobre isso como um time”, chegou a dizer.

Não foi apenas Souza que levou uma “provocação” pelo desconvite. A jornalista da ESPN Jemele Hill, que o presidente pressionou para que fosse demitida após ela criticar o republicano no Twitter, usou a mesma rede social para comentar o caso. “Você não pode ser desconvidado a fazer algo que já não ia fazer de qualquer jeito”, escreveu.