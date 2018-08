EUA anunciam criação de Exército espacial para 2020

WASHINGTON – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou nesta quinta-feira, 9, uma nova legislação que estabelecerá “os passos exatos a serem tomados” para a criação de um Exército dedicado à segurança no espaço, um cenário que, segundo ele, já se transformou em um “novo campo de batalha”.

“Chegou o momento de estabelecer um Exército Espacial. Esse documento estabelece os passos exatos a serem dados para criar uma Força Espacial”, declarou Pence durante um ato oficial no Pentágono, no qual foi apresentada a recomendação do Departamento de Defesa que será enviada ao Congresso para que avalie a sua aprovação.

Para isso, o governo deu instruções ao Capitólio para que destine US$ 8 bilhões nos próximos anos, com o objetivo fazer com que esse novo corpo do Exército, que será a sexta das Forças Armadas dos EUA, possa estar ativo em 2020.

A iniciativa foi apresentada há alguns meses pelo presidente americano, Donald Trump, a fim de garantir o “domínio” dos EUA no campo espacial e resistir aos avanços da China e da Rússia.

O documento estabelece quatro passos a seguir para tal fim. O primeiro seria a criação do Comando do Espaço, que será em última instância o órgão responsável por esse novo Exército.

Em segundo lugar, seria iniciado o processo de formação de tropas que virão dos diferentes ramos do Exército e cuja missão será se concentrar na segurança espacial.

Além disso, seria estabelecida uma Agência Espacial voltada para a “pesquisa e inovação” com o objetivo de dotar o Pentágono de todos os recursos necessários para realizar esta nova missão.

Por último, o quarto passo seria nomear um novo subsecretário de Defesa para o Espaço, que seria um civil com a tarefa de garantir que sejam cumpridos “os prazos e objetivos” estabelecidos.

“Nossos adversários já transformaram o espaço em um novo campo de batalha”, justificou Pence, que deu como exemplo a destruição por parte da China de um dos seus próprios satélites com um míssil e o desenvolvimento de um laser capaz de bloquear as infraestruturas espaciais por parte da Rússia.

O secretário de Defesa, James Mattis, que também participou do ato, concordou com o vice-presidente quanto à necessidade de garantir a “capacidade dissuasória” dos EUA no espaço por se tratar de um âmbito vital para os interesses do país. / EFE