Ex-presidentes dos EUA arrecadam fundos para vítimas de furacões

COLLEGE STATION – Os ex-presidentes dos Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush e Jimmy Carter participaram no sábado à noite, 21, de um evento de caridade para arrecadar fundos para as vítimas dos furacões que atingiram recentemente o país.

Os cinco subiram no palco no momento do hino nacional e depois sentaram-se na primeira fila para assistir aos shows, realizados no Texas (sul). As apresentações incluíram, entre outros, a cantora pop Lady Gaga.

Juntos, conseguiram arrecadar US$ 31 milhões para as vítimas de Harvey, Irma e Maria graças à contribuição de 80 mil pessoas, de acordo com o escritório de Bush pai.

“Como ex-presidentes, queremos ajudar nossos compatriotas americanos a começar a se recuperar”, disse Obama em um vídeo projetado no início do show.

“As pessoas estão sofrendo, mas, como um texano disse, temos mais amor do que água no Texas”, afirmou Bush filho.

O cantor country Lee Greenwood abriu a noite musical com a música Proud To Be an American.

O atual presidente Donald Trump não participou do evento, mas elogiou em um vídeo a “maravilhosa” e “vital” ajuda de seus antecessores. / AFP