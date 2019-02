Filho de governador da Califórnia rouba a cena durante discurso de posse do pai

O novo governador da Califórnia, Gavin Newsom, teve que dividir os holofotes com o próprio filho durante o seu discurso de posse na segunda-feira 7, em Sacramento. O pequeno e sonolento Dutch, de dois anos de idade, subiu no palco com a chupeta na boca e não quis mais sair dali, pedindo colo ao pai.

O recém-empossado governador tentou ficar com o filho nos braços, mas logo desceu a criança, que se escondeu atrás das pernas do pai.

Foi preciso que a mãe e o irmão o tirassem do palco, depois de tentarem convencê-lo a descer sozinho porque o menino voltava para os braços do pai. Enquanto isso, o pai deu continuidade à solenidade.

Veja abaixo o vídeo compilado, em inglês, da BBC: