Mesmo morto, dono do bordel é eleito para Assembleia de Nevada

WASHINGTON – Dennis Hof, dono de vários bordeis que disputava uma cadeira na Assembleia Legislativa de Nevada, nos Estados Unidos, venceu a eleição legislativa na terça-feira, 6. No entanto, ele não assumirá a vaga, já que morreu no meio de outubro, durante a campanha eleitoral.

Hof obteve 69,02% na votação contra a candidata democrata Lesia Romanov, que ficou com 30,98%. Sua vaga será preenchida por outro republicano, cujo nome será indicado por autoridades do condado. Com base na lei estadual, o nome de Hof permaneceu na cédula das eleições neste distrito conservador, onde aparecia como favorito contra sua adversária.

Hof, de 72 anos, foi encontrado morto no dia 16 de outubro em Love Ranch, um de seus bordeis legalizados em Crystal, a 97 quilômetros de Las Vegas.

Segundo o jornal Reno Gazette, o candidato republicano pró-Trump celebrou o seu aniversário com uma festa que contou com a presença, entre outros, da estrela pornô Ron Jeremy.

Chuck Muth, o chefe da campanha de Hof, disse no Twitter que Jeremy encontrou o corpo quando foi acordá-lo. Muth disse que Hof aparentemente teria “morrido enquanto dormia tranquilamente”.

Ele protagonizou o reality show da HBO chamado “Cathouse” sobre as prostitutas que trabalhavam para sua organização.

Autor de The Art of the Pimp: One Man’s Search for Love, Sex, and Money (A arte do cafetão: A procura de um homem por amor, sexo e dinheiro, em tradução livre) , sua autobiografia, Hof se chamava de “Trump of Pahrump”, em homenagem à cidade de Nevada onde era dono de outros dois bordeis. / AFP