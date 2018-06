No Twitter, Trump diz que frase polêmica em jaqueta de Melania era para a ‘mídia desonesta’

Depois de ver estampada nos sites de notícia a polêmica sobre a jaqueta escolhida por sua mulher, Melania Trump, para viajar para o Texas onde visitou um abrigo de crianças imigrantes, Donald Trump publicou em sua conta no Twitter que a roupa estampava, na verdade, uma mensagem para a “Fake News Media”.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2018

Na peça de roupa de Melania estaria a frase “I really don’t care, do U?”, que na tradução livre seria algo como “Eu realmente não me importo, você se importa?”. Recado que, segundo o presidente, era direcionado à mídia que, de acordo com ele, Melania aprendeu “quão desonesta é”. “E ela (Melania) verdadeiramente não se importa! (com a mídia, segundo Trump)

Depois que as fotos de Melania usando a jaqueta verde começaram a circular na internet, as pessoas rapidamente a compararam com um modelo vendido pela loja Zara, por US$ 39. Internautas se questionavam se se tratou de uma decisão impensada ou uma mensagem subliminar da primeira-dama, e se for, “para quem?”.

Melania usava a peça quando embarcou na Base Andrews, em Maryland. Mas ao desembarcar em McAllen, no Texas, ela já havia trocado por uma jaqueta creme estilo safári.

Essa não é a primeira vez que Melania Trump espanta as pessoas com suas escolhas da moda: no ano passado, ela usou sapatos com salto agulha em visita a locais devastados pelo furacão Harvey. / AFP e W. Post