Porta-voz da Casa Branca diz ter sido expulsa de restaurante por trabalhar para Trump

WASHINGTON – A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou neste sábado, 23, que recebeu pedido para sair de um restaurante no Estado americano da Virginia na noite anterior porque ela trabalha para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

+ Secretária de Imprensa da Casa Branca usa Twitter oficial para reclamar de empresa

“Na noite passada, a dona do Red Hen, em Lexington, me pediu para sair porque eu trabalho para @POTUS (presidente dos EUA) e eu educadamente saí”, disse Sarah na conta oficial da secretaria de imprensa no Twitter.

“As ações dela dizem muito mais sobre ela do que sobre mim. Eu sempre fiz o meu melhor para tratar as pessoas, incluindo aquelas com as quais não concordo, e vou continuar fazendo isso”, disse Sarah.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so