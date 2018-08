Projeto de Hillary Clinton e Spielberg conta na TV história do voto feminino

LOS ANGELES – Hillary Clinton está adicionando mais uma habilidade ao seu currículo: o de produtora de televisão.

A candidata presidencial derrotada na eleição americana de 2016 disse nesta quarta-feira, 1º, que está trabalhando com o diretor Steven Spielberg para levar à TV um livro sobre a luta das mulheres pelo direito de votar nos EUA.

“Estou empolgada por unir forças a Steven Spielberg e levar o livro The Woman’s Hour, de @efweiss5, à TV”, disse ela em sua conta de Twitter em referência à autora Elaine Weiss.

“Ele trata das mulheres que lutaram pelo sufrágio quase 100 anos atrás. Nós nos erguemos sobre seus ombros, e estou empolgada por dar uma mão para ajudar a contar suas histórias”, acrescentou.

I’m thrilled to be joining forces with Steven Spielberg to bring @efweiss5’s book “The Woman’s Hour” to TV. It’s about the women who fought for suffrage nearly 100 years ago. We stand on their shoulders, and I’m delighted to have a hand in helping to tell their stories.