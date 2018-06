Trump atira rolos de papel-toalha a multidão em Porto Rico

O presidente Donald Trump visitou Porto Rico nesta terça-feira, 3, quase duas semanas depois de o furacão Maria ter devastado a ilha. Durante a visita, ele afirmou que os governantes locais deveriam estar orgulhosos pelo número de mortes ter sido “apenas” de 16 pessoas, ao contrário do que causou o furacão Katrina, descrito por ele como uma “tragédia real”. “Dezesseis versus milhares. Vocês deveriam estar orgulhosos”, disse.

Em Porto Rico, os moradores ainda lidam com a falta de energia, água potável, alimentos e combustível, além do aumento da criminalidade. Depois tentar justificar a demora no envio de suprimentos ao país, porque se trata de “uma ilha cercada por água” ele afirmou hoje que a conta ficará alta. “Odeio dizer isso, Porto Rico, mas vocês colocaram nosso orçamento um pouquinho acima do esperado. Mas está tudo bem, porque salvamos muitas vidas.”

No país, depois de uma reunião na Base Aérea da Guarda Nacional de Muñiz, Trump se encontrou com vítimas em uma igreja, onde distribuiu pacotes de arroz enquanto dizia que havia “muito amor” ali. O presidente também jogou rolos de papel-toalha à multidão do local. O gesto foi amplamente criticado e virou piada nas redes sociais. Veja abaixo alguns dos comentários:

Here's Donald Trump throwing rolls of paper towels to Hurricane Maria victims like they're T-shirts at a basketball game.



[via @abcnews] pic.twitter.com/pTjtkMso14 — Complex (@Complex) 3 de outubro de 2017

Republicans: Kneeling for the National Anthem is offensive.

Trump: What if I throw paper towels at hurricane survivors? pic.twitter.com/p8aofglDIc — Full Frontal (@FullFrontalSamB) 3 de outubro de 2017

Trump in Puerto Rico

—Diminished storm’s impact

—Taunted island’s bankruptcy

—Ignored San Juan mayor

—Basketball shot paper towels to crowd — Tom Namako (@TomNamako) 3 de outubro de 2017