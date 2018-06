Trump cai 92 posições em lista de mais ricos da ‘Forbes’

NOVA YORK – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu 92 posições na lista de pessoas mais ricas dos Estados Unidos divulgada nesta terça-feira, 17, pela revista Forbes, que avalia a fortuna do republicano em US$ 3,1 bilhões.

Como costuma ser habitual nos últimos anos, a lista deste ano é liderada pelo cofundador da Microsoft Bill Gates, com uma fortuna estimada em US$ 89 bilhões. Trump, que no ano passado era o 156º colocado, desta vez ocupa o 248º lugar.

A Forbes destaca que quando Trump chegou à Casa Branca, no dia 20 de janeiro, se tornou o primeiro chefe de Estado americano com uma fortuna superior a US$ 1 bilhão.

A riqueza de Trump provém fundamentalmente de negócios imobiliários e campos de golfe, uma fortuna que acumulou desde que começou a trabalhar com o pai, Fred Trump.

Donald Trump, de 71 anos, reduziu o valor de seus bens em cerca de US$ 600 milhões desde a lista divulgada em 2016 com as pessoas mais ricas do país, entre outros motivos pelo enfraquecimento do mercado imobiliário em Nova York.

Trump está na lista dos 400 americanos mais ricos desde 1982. O ranking mais importante divulgado pela revista, o das pessoas mais ricas no mundo todo, costuma ser divulgado em março de cada ano. / EFE