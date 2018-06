Trump entrega ‘Prêmio Fake News’ a veículos de imprensa americanos

WASHINGTON – O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou na quarta-feira 17 os ganhadores de seu “Prêmio Fake News” (Notícias Falsas), retomando os persistentes ataques aos meios de comunicação do país.

Os “ganhadores” foram anunciados horas após dois influentes senadores republicanos – Jeff Flake e John McCain – criticarem o presidente por desacreditar uma imprensa livre.

Trump anunciou os 10 nomes em sua conta no Twitter. A lista inclui os principais jornais e canais de notícias, como The New York Times, The Washington Post e CNN, todos conhecidos alvos do republicano.

O economista ganhador do prêmio Nobel Paul Krugman, que escreve artigos para o New York Times, ficou no topo da lista por afirmar, “no dia da histórica e esmagadora vitória do presidente, que a economia jamais se recuperaria”.

A lista traz ainda o veterano jornalista da rede ABC Brian Ross, suspenso por quatro semanas após ser obrigado a corrigir uma notícia sobre Michael Flynn, ex-assessor de Trump.

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

“Apesar de uma cobertura da mídia corrupta e desonesta, há muitos grandes jornalistas que respeito e muitas boas notícias para que os americanos fiquem orgulhosos”, tuitou Trump. / AFP