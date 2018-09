Trump exagera em elogios ao próprio governo e faz Assembleia-Geral da ONU rir

Donald Trump, cuja ascensão política sempre foi marcada por novidades e curiosidades, conseguiu nesta terça-feira. 25, outra façanha rara: provocar risos na solene Assembleia-Geral da ONU.

Ao iniciar seu discurso na reunião anual dos chefes de Estado da Nações Unidas, Trump começou a falar no estilo hiperbólico que todos já conhecem para se gabar dos resultados domésticos de seu governo.

À medida que os dirigentes globais reunidos começavam a rir, Trump interrompeu seus comentários e afirmou: “É verdade”.

Rindo também, Trump continuou e disse: “Eu não esperava essa reação, mas tudo bem”. Depois, continuou exaltando os resultados econômicos de seu governo.

