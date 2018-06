Trump supera Papa Francisco e se torna chefe de Estado com o maior número de seguidores em todo o mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou o perfil de chefe de Estado mais seguido no Twitter nesta quinta-feira, 5, com cerca de 40 milhões de seguidores. Trump superou o Papa Francisco no ranking – Francisco tem cerca de 39,5 milhões de seguidores. A pesquisa foi realizada pelo Twiplomacy, que mede o impacto da diplomacia digital.

Os dados divulgados revelam estatísticas sobre as principais contas do Twitter e, segundo seu diretor, Mathias Lufkens, nem todos os seguidores são perfis de pessoas reais. “É impossível estimar o número de seguidores que são pessoas reais e o número de bots, as contas que simulam ser de uma pessoa”, explicou. Lufkens também apontou que o perfil mais seguido entre todos da rede social ainda é o de Barack Obama, com 95,6 milhões de seguidores. “Por outro lado, ele não é mais presidente”, afirmou.

O Twitter é a rede social preferida de Trump, que publica diariamente e causa polêmicas com frequência. De acordo com levantamento da Twiplomacy, as mensagens dele ganham repercussão, porque somam cerca de 166 milhões de interações. Em junho, estudo da empresa revelou que o Twitter é a rede social mais utilizada pelos líderes mundiais – são 276 chefes de estado de 178 países diferentes./ ANSA