Diário da eleição argentina – primeira parte

Formosa, capital da província de mesmo nome, fica no norte da Argentina, a 1,2 mil km de Buenos Aires e a apenas 130 km de Assunção. É banhada pelo rio Paraguai. De certa maneira, parece-se mais com o vizinho do Mercosul do que com a região dos pampas. O chaco, a planície central da América do Sul é quente e úmida. Nesse começo de primavera, as noites são amenas, mas os dias não devem a um bom dia de verão do litoral paulista. Hoje fez mais de 30ºC.

Assim como no Paraguai e parte do Brasil – principalmente o Mato Grosso do Sul – a tradicional yerba mate argentina é tomada aqui fria. O tereré, como é chamado na região, é uma herança dos índios guaranis. A televisão transmite alguns canais paraguaios.Na TV paraguaia, um programa bastante popular é a versão local da “Dança dos famosos”.

O menu aqui é um pouco diferente do resto da Argentina. O bife de chorizo continua sendo uma opção popular, assim como o lomito e algumas massas. Mas peixes de água doce bastante saborosos da Bacia do Paraná, como o Tucupi, também são servidos.

A presidente Cristina Kirchner tem bastante apoio aqui. Seu principal aliado é o governador Gildo Insfrán. Ambos tentam a reeleição, mas Insfrán, graças a duas emendas na Constituição provincial, governa a província desde 1995. Os moradores de Formosa se dividem ao falar sobre ele. Uns dizem que faz muitas obras, principalmente de infraestrutura, apesar das denúncias de corrupção – uma espécie de Maluf argentino que deu certo, no melhor estilo “rouba mas faz’. Outros o qualificam de um burocrata sedento pelo poder, que compra os votos dos formosenhos com programas assistencialistas e inchaço no setor público.

