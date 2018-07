Diário da eleição argentina – segunda parte

Pode não parecer, por causa de toda rixa Pelé x Maradona, mas os argentinos admiram muito o Brasil. No interior, onde a hospitalidade costuma ser maior, isso é ainda mais visível. Eles consomem nossas novelas, músicas e até alguns dos nossos costumes regionais. Nas vendas de Formosa, nada de alfajor Havana. Bombons Garoto – com embalagem em português – têm saída constante, ao lado de chinelos do tipo havaiana e DVDs de música brasileira.

No mercado de Alberdi, no Paraguai, por exemplo, que fica do outro lado do rio Paraguai, existem cópias falsificadas de shows da dupla Zezé di Camargo e Luciano. O auge, no entanto, da integração do Mercosul aconteceu na noite de ontem em um comício de Di Martino, candidato a vereador pelo Partido Peronista, apoiado pelo governador Gildo Insfrán e pela presidente Cristina Kirchner. Ali, uma banda local adaptou para o chamame, um ritmo local que lembra a música tradicional gaúcha, com sinfonas e violões, o hit da dupla de sertanejo universitário Jorge e Mateus: Querendo te amar. A letra foi adaptada para tentar eleger o “consejal”.

