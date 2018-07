Guatemala tira homens de ônibus para conter violência contra a mulher

Guatemalteca toma ônibus especial. Saul Martínez/Efe

Uma medida polêmica entrou em vigor hoje na Guatemala para impedir agressões sexuais e verbais, frequentes no serviço de transporte público do país. Ônibus exclusivos para mulheres e crianças, marcados com faixas rosas, circularão em linhas selecionadas, que atendem o eixo norte-sul da Cidade da Guatemala, em horário de pico.

A ideia é da deputada Zury Ríos, do partido conservador Frente Republicano Guatemalteco. “O objetivo é cuidar dos direitos humanos das usuárias e garantir a integridade física delas”, disse a deputada à AFP. “São muitas denúncias de abusos, violações e maus tratos. Por isso a medida foi implementada.”

Segundo a Associação de Empresas de Ônibus do país, há cerca de doze assaltos por dias no país em horário de pico. Frequentemente, homens armados roubam os passageiros e , em alguns casos, estupram as usuárias. Para a associação de usuários, a medida é positiva. “Os abusos dos quais as mulheres são vítimas vão diminuir”, disse o porta-voz da entidade, Edgar Guerra

A pergunta é: Essa é a melhor medida a ser tomada? Ou é tentar tapar o sol com a peneira?

