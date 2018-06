[galeria id=6799]

No New York Botanical Garden 4 mega esculturas merecem uma visita! O artista americano Philip Haas, inspirado nos quadros do pintor renascentista, Giuseppe Arcimboldo, é o responsável pela instalação Four Seasons. Com mais de 15 metros cada e ricas em detalhes, representam as 4 estações do ano. Programa perfeito para toda família, inclusive para a garotada que fica perplexa diante destes gigantes em pleno céu aberto.

Trem partindo da Grand Central é o transporte mais fácil para se chegar ao NYBG no Bronx.

Imagens: NYBG