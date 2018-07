Feriadão de 4 julho em NYC é sinônimo de fogos de artifício. Para quem ficou na cidade e quer assistir o espetáculo no rio Hudson o melhor é chegar cedo (por volta de 5pm ). Procure um lugar bom entre as ruas 24 e 50 mas os fogos começam mesmo @ 9pm. Este ano os fogos são acompanhados de trilha sonora escolhida por Usher. Confira no mapa a localização das 4 balsas e se programe.