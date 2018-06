Gastronomia no museu

[galeria id=5582]

Seguindo o mesmo caminho dos hotéis , os museus também viraram point de restaurantes badalados. E vamos combinar que nada melhor do que um programa que reúne arte e gastronomia. Vamos lá:

The Modern @ MoMA – O Modern tem entrada independente , um salão com vista para o famoso jardim interno do museu e um bar super bacana.

9 West 53rd Street

(212) 333-1220

Robert @ MAD – Decór moderninho e vista de cartão postal para o Central Park.

2 Columbus Avenue

(212) 299-7730

Wright @ Guggenheim – O restaurante leva o nome do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright responsável pelo icônico projeto do museu.

1071 5th Ave @ 88th Street

212 427 5690

Untitled @ Whitney – Com assinatura de Danny Meyer, leia-se 11 Madison & Shake Shack, o Untitled localizado no subsolo é espaçoso e tem menu de sanduíches e saladas. O bar é uma ótima opção para quem só quer tomar um café.

945 Madison Avenue

(212) 570-3670

Imagens: divulgação