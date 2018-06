[galeria id=6519]

Todo dia acordamos com um humor diferente. Dias bons, dias alegres e aqueles outros nem tão para cima fazem parte da vida. A linha de anéis da Art Youth Society (AYS) foi criada neste espírito e inspirada nas ruas de NYC com seus milhões de habitantes com estilos diferentes. Escolha o(s) que te melhor representa (am) and go!

À venda na Fivestory, uma das boutiques mais charmosas de NYC.

18 E 69th St (entre Madison & 5th Aves.)

(212) 288-1338

Imagens: NYLocal