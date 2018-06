Ano Novo em NY

Sem dúvida a grande atração da cidade na noite do Reveillon é a contagem regressiva acompanhada da descida da famosa esfera de luzes em Times Square. Leia-se muiiiiito frio e muiiiiita gente. Para quem imagina uma noite mais quentinha e confortável, mas não menos animada, aqui vão algumas sugestões de restaurantes e clubs que abrem na noite de 31 com um menu especial. Os preços variam de acordo com os pacotes oferecidos. Reservation is a must!

Abe & Arthur’s – Restaurante/bar em pleno Meatpacking District . É necessário comprar tickets. Premium open bar (9pm – 2am); brinde de champagne e DJ’s. (U$85 – U$195)

409 W 14th St

Dream Downtown – Balada num dos hotéis mais hots de NY. É necessário comprar tickets. Premium open bar (8pm – 12:30am); brinde de champagne; imagens da contagem regressiva em Times Square; DJ’s. (U$50 – U$250)

355 West 16th Street

DBGB –Daniel Boulud assina o menu com hamburgers em destaque. TV com imagens de Times Square e brinde de champagne a meia-noite.

299 Bowery (@ Houston)

Fig & Olive – Restaurante italiano com ambiente moderninho. Festa com jantar exclusivo com tema Branco & Dourado, contagem regressiva, DJ e brindes. A partir de U$150.

420 W 13th St

Mercer Kitchen – Localizado no Mercer Hotel, point de celebrities e fashionistas. Jantar de Gala com 4 pratos, brindes e DJ; U$250 por pessoa. Opção jantar Pre-Gala com menu a la carte de 5:30pm – 7:30pm.

99 Prince Street

The Café at the Carlyle Hotel – Old New York glamour … para quem quer celebrar em grande estilo. Black Tie Gala; show de Steve Tyrell e jantar 4 pratos do Chef Jacques Sorci; brinde de champagne e CD autografado. U$600

35 East 76th Street (@ Madison Ave)