Arte e beleza

Arte, beleza e moda se misturam criando uma série de produtos que se tornam verdadeiros objetos de desejo. François Nars traduziu sua admiração por Andy Warhol numa linha de maquiagem cujas embalagens e cores são as mais bonitas nos últimos tempos. A MAC uma das pioneiras nestas colaborações com artistas e celebridades se inspirou no look da toda poderosa Carine Roitfeld, ex editora da Vogue francesa. Seus olhos esfumaçados e batons neutros são sua marca registrada e refletem a imagem provocante e sexy pela qual a MAC é conhecida.

Até mesmo a Kiehl’s , tradicional marca de cremes e conhecida por sua estética simples e neutra, se rendeu a tendência e pescou o artista Kenny Sharf para criar suas embalagens de final de ano.

Check it out!

Imagens: Kiehl’s, MAC & NARS