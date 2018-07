Arte em lã

A United Colors of Benetton, que andava esquecida por aqui, abriu uma galeria/loja temporária no Soho. Além dos produtos característicos da marca, você encontra objetos, instalações, brinquedos e acessórios criados pelos artesãos e artistas da Fabrica, um centro de arte e pesquisa da própria empresa. O efeito das cores e texturas é fantástico mas o que chama mais a atenção são as esculturas em tricot do cubano Erik Ravelo chamadas de Lana Sutra. Figuras humanas em tamanho real reproduzindo as posições do Kama Sutra. Até 31 dezembro.

135 Crosby Street

Imagens: NYLocal