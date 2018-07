Arte para garotada

Crianças e adolescentes costumam torcer o nariz quando a palavra museu é mencionada. Pensando nesta turma, em NY alguns museus oferecem uma programação especial voltada exclusivamente para jovens. Os programas envolvem tours e workshops interativos que prendem a atenção e provam que arte também pode ser “cool”. O Museum of Modern Art e o Whitney Museum são duas ótimas opções. Nos respectivos sites você encontra todas as informações necessárias. Have fun!

Imagens: MoMA , Whitney Museum of Art