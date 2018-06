O feriado de Memorial Day na segunda significa o início não-oficial do verão para os nova iorquinos. Hora de programar os finais de semana nos Hamptons! Para quem vai ficar na cidade uma boa pedida é dar um pulinho no Artists & Fleas no Chelsea Market. São vários vendedores com produtos artesanais, vintage, comidinhas e gente descolada circulando. O mercado só vai até dia 26/5 e hoje tem festinha de inauguração com DJ’s, drinks e descontos !

Chelsea Market

75 9th Ave (com 16th St)