Bairro da moda

NY é novidade o tempo todo. O que é moda hoje, já desapareceu amanhã. Isto se aplica bem no quesito “neighborhood”: a bola da vez se chama NoMAD (North of Madison). Para quem não conhece, a área norte da Madison Ave e do Madison Square Park; altura das ruas 28/30, entre Lexington e 6th Ave aproximadamente. A região concentra atacadistas de perfumes, roupas e brinquedos nada estilosos ou de grande qualidade mas algumas boutiques, restaurantes e hotéis estão chegando aos poucos e atraindo uma tribo nova, hip e moderna. Aqui vai um pequeno roteiro para quem quiser ficar por dentro:

Ace Hotel – Foi o pioneiro. Um dos lobbies mais cobiçados e animados da cidade. Abriga restaurantes e cafés (The Breslin, John Dory, Stumptown), uma filial da boutique Opening Ceremony (templo das fashionistas) e a Project No.8 com uma seleção de objetos e acessórios que não encontramos em qualquer lugar.

NoMAD Hotel – Inaugurado no ano passado seguindo os passos do Ace. O restaurante NoMAD está entre os tops de NY e a boutique Maison Kitsuné traz o charme parisiense para estas terras.

Rudys Barber Shop – Como qualquer lugar hipster, não poderia faltar uma barbearia com ar vintage. No andar de cima fica a loja com acessórios e uma pequena coleção masculina. Segundo a gerente, um mix de vintage com moderno.

Iosselliani – Bijoux italianas conhecidas pela mistura de pedras coloridas com cristais, metal e outros materiais. O resultado são peças cheias de personalidade e modernas. A loja é super clean e o toque de irreverência fica por conta da estátua de um mega gorila branco decorando o ambiente.

Museum @ FIT – Um pouco mas afastado mas sempre com alguma exposição interessante sobre moda e entrada franca.

E para realmente confirmar que NoMAD is the place to be, no segundo semestre inaugura a uber cool Dover Street Market. Aguardem!

Imagem: NYLocal, Ace Hotel, NoMAD Hotel