Balada no Museu da História Natural em NY

Uma vez por mês o American Museum of Natural History abre as portas para DJs, drinks e muita agitação no espaço onde funciona o planetário, o Rose Center for Earth and Space.

Nos telões imagens dos shows apresentados no planetário e nas pick ups Djs hipsters de bandas modernas. A próxima festa é nesta quinta-feira, 16 de novembro.

Tickets – $25 no website do museu: www.amnh.org

One Step Beyond at the American Museum of Natural History

Columbus Avenue & 79th Street

9pm – 1am

