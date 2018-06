Balas, Doces e Guloseimas

Com o Halloween chegando, fica inevitável não pensar nas balas e doces americanos.

Várias lojas especializadas abrem todo ano pela cidade.

Se você já era fã da Dylan’s Candy Bar – famosa loja de balas e doces da filha do estilista Ralph Lauren – anote aí esses outros endereços:

Economy Candy: balas tradicionais e atuais. Esse depósito de balas fundado em 1937 é o paraíso de quem quiser comprar em quantidade.

108 Rivington St.

212.254.1531

Sockerbit: Vem da Suécia esta “boutique” de balas com look minimalista e design. Aproveite a oportunidade para experimentar alguns sabores diferentes.

89 Christopher St.

212.206.8170

Papabuble: Balas com cheias de estilo – como falam por aqui. Tudo moderninho e aceitam pedidos de balas, pirulitos e chocolates customizados.

380 Broome St.

212.966.2599

Sweet Life: Oferece mil tipos de balas, frutas cristalizadas e chocolates além de serviço de catering e brindes de festas. Boa seleção de balas e chocolates sem açúcar .

63 Hester St.

212.598.0092

Sugar & Plumm: Recém inaugurada no bairro do Upper West Side, essa loja oferece além de balas e chocolates, sobremesas e sorvetes incríveis. Restaurante no local.

377 Amsterdam Avenue

212.787.8778

It’Sugar: além das tradicionais balas à venda pelo peso, vários presentinhos divertidos como acessórios para o computador, headphones, etc.

1870 Broadway

212.956.3423

