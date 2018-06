[galeria id=7948]

Quem passar no Soho nos próximos dias vai ter a oportunidade de conhecer um Brasil moderno & cool. O projeto Be Brasil com apoio da Apex Brasil tem como objetivo expor marcas e produtos 100% brasileiros de vários setores como Moda, Beleza, Arquitetura, Design até Tecnologia e Arte. Segundo Mauricio Borges, presidente da Apex Brasil, « nós queremos mostrar a Nova York e ao mundo o que faz o Brasil um país inovador, competitivo e sustentável. Através do Be Brasil, nós destacamos o talento do nosso povo, e mostramos para o mundo como o Brasil inova e surpreende ».

A novidade já começa pelo formato do evento. Ao invés de um simples estande numa feira de negócios, criou-se uma loja pop up, curadoria de Antonio Haslauer da Costa e projeto de Guto Requena & Maurício Arruda , que inclui também um espaço para palestras, shows e um simpático bar, chamado Botequim, com bebidas (sim, vinho brasileiro !) e beliscos que são novidades no setor. O decor é moderno e sai totalmente do cliche de samba & futebol. No primeiro andar telões oferecem imagens incríveis de várias regiões do Brasil e também « visitas virtuais » com destaque para Inhotim, o museu/jardim botânico que já virou referência no mundo da arte. As paredes foram grafitadas pelo Studio Banzai e são uma atração a parte. Na lojinha no subsolo você encontra novidades como o tênis da Havaianas e um jeans assinado por Alexandre Herchcovitch, utilizando um tecido desenvolvido pela Rhodia Brasil chamado Emana. E o que tem o Emana de tão inovador e especial ? É capaz de disfarçar as celulites ! Alguém tem dúvida que fará sucesso ?

Be Brasil Pop Up fica no Soho, 372 West Broadway, de 15-22 outubro e mais informações e programação completa de palestras e shows você encontra no site oficial.

Imagens:NYLocal