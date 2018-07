O próximo lançamento da MAC tem o ilustrador de moda Antonio Lopez como inspiração. E nada mais justo do que trazer as maravilhosas Marisa Berenson, Jerry Hall and Pat Cleveland, conhecidas como “Antonio’s Girls” no auge dos anos 70, como estrelas da campanha. As cores refletem o trabalho de Antonio, o blush forte marcando as maçãs do rosto e sombras elétricas nos olhos. Glamour é pouco ! Em setembro nas lojas.

Imagens : MAC