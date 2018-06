Beleza em casa

Consumidores com a vida cada vez mais corrida, tem o tempo como fator crucial no dia a dia. Praticidade e eficiência são indispensáveis na hora de comprar um produto ou serviço. Entra aqui a tendência que chamamos de High tech Beauty em casa! Traga o consultório do dermatologista a sua casa com esta nova geração de maquininhas leves, fáceis de manusear e que recarregam na tomada. Tratamentos para rugas, depilação a laser e limpeza profunda da pele estão entre os mais populares.

Os preços desses aparelhos podem chegar até US$1,000 por aparelho, mas ainda assim são mais em conta que a maioria dos tratamentos estéticos oferecidos.

Mais populares: Quasar MD, Clarisonic e TRIA hair removal laser.

Imagens: Clarisonic