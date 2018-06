Da mesma forma que os food trucks se popularizaram em NY, os beauty trucks seguem o mesmo caminho. A maioria ainda muito ligada a promoções de novos produtos mas sem dúvida dentro da ideia de que o consumidor está on the go. Os serviços oferecidos vão de cabelereiro a maquiagem e depilação. Mais conveniente impossível. E sempre atualizados com esta nova geração de consumidores, se utilizam da mídia social, Twitter principalmente, para informar sua localização.