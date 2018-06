Breakfast at Tiffany’s (Bonequinha de Luxo) na Broadway a partir de 4 março. Holly Golightly, interpretada por Audrey Hepburn no cinema, ao vivo e a cores para os inúmeros fãs deste clássico de Truman Capote. A atriz escolhida para viver esta personagem tão querida foi Emilia Clarke conhecida pelo seu papel em Game of Thrones.

Tickets e mais informações no site do Telecharge.