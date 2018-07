Brunch de Páscoa

Domingo de Páscoa dia 31 pede um Brunch com a família e os amigos. Reservas devem ser feitas com antecedência (use o Opentable) e aqui vão algumas sugestões:

Acme – Um dos restaurantes da moda em NY.

Ai Fiori – Menu especial com 4 pratos, $110 por pessoa e banda de jazz ao vivo.

Bar Boulud – Menu especial com assinatura do chef Daniel Boulud. $32 por pessoa.

Beaumarchais – Clima de festa e champagne. Para quem procura um Brunch mais animado.

No domingo de Páscoa também é tradição em NY o desfile de chapéus hiper criativos na 5th Ave e ir a missa na St. Patrick’s Cathedral. O trecho entre 49th-58th Streets é fechado para carros e vira passarela e área de lazer.